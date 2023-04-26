Россияне чаще всего берут кредиты на покупку авто и ремонт

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В 2023 году россияне чаще всего берут кредит наличными для покупки автомобиля и ремонта. О этом свидетельствуют данные опроса ВТБ и банка «Открытые» (есть в распоряжении «Реального времени».)

В целом по России за последний год кредиты наличными брали 22% опрошенных.

Чаще других — жители Урала (26%), Поволжья (25%), а также Москвы и Московской области (24%). Меньше других — на Дальнем Востоке (10%).

На покупку автомобиля и ремонт собираются потратить соответственно 34 и 30% тех, кто намерен взять кредит. А вот годом ранее в приоритете у заемщиков были ремонт квартиры, а также покупка бытовой техники и электроники.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году на первом месте в списке целей кредита наличными у россиян было приобретение техники для дома и электроники (22%). На ремонт квартиры взяли кредит 17% опрошенных, еще по 15% направили средства на текущие расходы и рефинансирование предыдущих кредитов или кредитных карт, 11% — на ремонт/строительство дачи или дома. Немалую долю кредитования также заняли покупка автомобиля и расходы на семейные торжества (10%).

Отметим, что потребительским кредитом собираются воспользоваться в ближайшее время 21% опрошенных.

Главные цели, на которые россияне хотели бы взять кредит наличными в 2023 году — покупка автомобиля (34%), ремонт (30%), покупка бытовой техники или гаджета (15%), отдых, а также лечение и медицинские услуги (по 13%). Еще 12% планируют рефинансировать имеющиеся кредиты.

В марте 2023 года в Татарстане средний размер выданных потребительских кредитов составил 310 266 рублей. По сравнению с февралем он вырос на 12,7%.



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Илина Хакимова