Евросоюз запустил процесс совместных закупок газа

Евросоюз со вторника переходит на совместные закупки газа, теперь компании из стран сообщества могут оставлять заявки на специальном портале, сообщает Еврокомиссия (ЕК).



— Это ключевой шаг к наполнению нашего газового хранилища к следующей зиме и переговорам о более выгодных ценах с международными партнерами, — приводит ТАСС заявление.

Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, компании могут регистрировать свои потребности в газе на платформе AggregateEU с 25 апреля. Предполагается, что такая мера позволит объединить спрос и «использовать… силу коллективных переговоров для улучшения цен для потребителей».

Фото: pixabay.com

ЕК ранее сообщала о планах запуска процесса совместных закупок газа к середине апреля. К лету планируется заключить первый контракт по закупке.

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Маргарита Головатенко