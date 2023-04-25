В Высокой Горе в здании бывшего универмага хотят открыть начальную школу

Более 80 млн на ремонт здания под школу

Как выяснило «Реальное время», в татарстанском селе Высокая Гора планируют открыть начальную школу в бывшем торговом помещении. Двухэтажное здание по ул. Советской, 17, где были магазин и заведение общепита, капитально отремонтируют.

Будущее учреждение образования займет удачную локацию — в центре поселка по соседству с администрацией района, судом, мечетью, Высокогорским краеведческим музеем, центральным Домом культуры, мемориальным комплексом «Аллея Героев». Рядом находится и отдел по делам молодежи районного исполкома.

Здание, которое хотят передать под начальную школу, сейчас занимают парикмахерская и фотосалон. Ранее здесь также работали сеть магазинов одежды «Народный», ателье, алкомаркет и другие коммерческие точки.

Капремонт этого объекта в Главном инвестиционно-строительном управлении Татарстана оценили в 80,4 млн рублей. В эту сумму также входит закупка оборудования, мебели, инвентаря для школы и благоустройство территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Работы на объекте включают в себя ремонт фасада площадью 684,4 кв. м, проемов, потолков, стен, полов, кровли, а также электрики, отопления, вентиляции, слаботочных и инженерных сетей. Благоустройство затронет прилегающую территорию площадью 900 «квадратов».

В проекте контракта указано, что он является сделкой, совершенной под отлагательным условием — наличием лимита его финансирования в бюджете Татарстана. В этом же пункте есть указание на то, что, согласно статье 157 Гражданского кодекса России, оплата работ будет произведена при наличии лимита финансирования в республиканском бюджете.

В Высокой Горе действуют пять средних школ

На сегодня в быстро разрастающемся селе на границе с Казанью дети обучаются в пяти средних общеобразовательных учреждениях. Школа №1 находится недалеко от здания, в котором обустроят начальную школу, — на ул. Гагарина, 9. Согласно данным портала «Электронное образование РТ», она построена в 1935 году, 54 специалиста обучают в ней 789 учеников, в том числе двух иностранцев.

Высокогорская средняя общеобразовательная школа №2 находится по улица Полковой, 16, в здании, возведенном в 1976 году. Учатся в ней почти 1,3 тысячи школьников. Их обучением занимается 71 педагог.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Третья школа находится на ул. Татарстана, д. 25. В четырехэтажном здании 1996 года постройки обучаются 338 детей. Уроки ведут 55 учителей. Школа №4 им. Г. Баруди — одна из самых новых в селе, ее построили в 2017 году. Здесь учатся 1 226 детей и работают 68 педагогов.

В прошлом году в Высокой Горе открылось новое образовательное учреждение — школа №5 имени братьев Максуди. В ней обучаются 450 учеников и преподают 35 специалистов.

Фото: gsn.tatarstan.ru (школа №5 имени братьев Максуди)

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина