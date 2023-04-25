На «Нижнекамскнефтехиме» выбрали лучшего машиниста насосных установок

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Вы все мастера своего дела»



На базе колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Нижнекамскнефтехима» «Лучший по профессии». В первый день чемпионата свои знания и умения продемонстрировали машинисты насосных установок. За победу боролись 13 работников предприятия и двое учащихся колледжа. По традиции им предстояло проверить свои теоретические знания и практические навыки.



Участников соревнования поприветствовала старший бизнес-партнер НКНХ Наталья Натуралова. Обращаясь к конкурсантам, она отметила, что сотрудники «Нижнекамскнефтехима» на протяжении многих лет показывают высокие результаты не только в Татарстане, но и в России.



— Вы все мастера своего дела. Настало время показать, кто из вас лучший из лучших. Сегодня проходит первый этап соревнований. По его итогам мы выберем лучших машинистов насосных установок. Победители представят «Нижнекамскнефтехим» на отраслевом чемпионате PetroChemSkills-2023. Наши сотрудники всегда достойно выступают на конкурсах профессионального мастерства. Желаю всем успехов, — добавила она.



Как отметил руководитель проекта внедрения инструментов бережливого производства НКНХ Максим Шуйский, конкурс «Лучший по профессии», с одной стороны, формирует единый корпоративный дух предприятия, с другой — позволяет обмениваться опытом сотрудникам из разных подразделений, что повышает их профессионализм.



— Вы все большие молодцы, что набрались смелости и решили принять участие в конкурсе. Желаю вам получить удовольствие от предстоящих соревнований. Сегодня вы покажете себя, обзаведетесь новыми знаниями и знакомствами, — сказал Максим Шуйский.



От теории к практике

Конкурс состоял из трех этапов. Для начала участникам необходимо было пройти тестирование, затем прочитать чертежи, показать знание технологической схемы, включить насос в работу, перевести его на резервный и произвести останов.



— Оценивать участников конкурса будем по всей строгости. Будем обращать внимание на то, с какой скоростью были выполнены задания, не было ли допущено ошибок. Одно из самых непростых испытаний, на мой взгляд, — это тестирование на знание основного насосного оборудования, правил в области охраны труда и промышленной безопасности, — уточнила менеджер компетенции Ландыш Егорова.



В локальном конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» принял участие машинист завода БК Руслан Салимов. Молодой человек устроился на предприятие около года назад, сразу же после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. Узнав о предстоящих соревнованиях, решил попробовать свои силы.



— Спасибо моим наставникам. В моей смене опытные люди трудятся, с большим стажем. Они мне подсказывали, объясняли все нюансы. Надеюсь на победу, — говорит Руслан.



Наравне с опытными сотрудниками

По традиции наравне с опытными сотрудниками предприятия в соревновании принимают участие студенты колледжа. Для Романа Делибожко — это второй конкурс профессионального мастерства в компетенции «Машинист насосных установок». В прошлом году молодой человек стал первым среди студентов.



— У нас очень хорошие преподаватели. Все доступно объясняют. Машинист насосных установок — рабочий, который обеспечивает бесперебойную работу насосного оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры. В будущем я планирую устроиться на «Нижнекамскнефтехим», поэтому участвую в этом конкурсе. Надеюсь, что меня заметят и пригласят на работу, — подчеркивает значимость соревнований Роман.



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Чемпионатный цикл конкурса профессионального мастерства будет проходить в течение недели. За звание лучшего из лучших также будут бороться участники компетенций «Охрана труда» в кластере «Татарстан», «Промышленная автоматика», «Метрология и КИП». Победители конкурса представят НКНХ на отраслевом чемпионате PetroChemSkills-2023.



По итогам соревнований первое место в компетенции «Машинист насосных установок» занял машинист завода БК Ралиф Халиуллин, второе место досталось его коллеге Руслану Салимову, третье взял еще один сотрудник завода БК Богдан Балканов. Лучшим среди студентов стал Роман Делибожко.



Лилия Егорова, фото ПАО «Нижнекамскнефтехим»