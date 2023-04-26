УМВД по Казани закупит для служебных лошадей почти 70 тонн овса и сена

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Как выяснило «Реальное время», УМВД России по Казани закупит 65,5 тонны корма для своих служебных лошадей за 959 тысяч рублей. Осуществить поставку необходимо до конца текущего года. Источником финансирования данного контракта выступает федеральный бюджет.

Согласно технической документации закупки, речь идет о 31,6 тонны овса и 33,8 тонны сена. Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным и изготовленным не ранее 2023 года. Внешний вид корма не должен иметь признаков прелости, а также заплесневелых пластов.

Каждый из товаров должен быть упакован в соответствии с требованиями российского законодательства. Вся ответственность за порчу продукции будет лежать на поставщике.

Стоит отметить, что поставка будет осуществляться поэтапно: с 1 июля по 31 августа (сено) и с 1 августа по 15 октября (овес). Разгрузка и укладка кормов также будет производиться силами исполнителя — с 08.30 до 18.00 с понедельника по пятницу, без перерыва на обед.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом месяце также сообщалось, что МВД по Татарстану закупит полнорационный сухой корм для служебных собак за 22,7 млн рублей.

Вся продукция должна соответствовать требованиям, установленным заказчиком — Министерством внутренних дел. Закупка осуществляется с той целью, чтобы обеспечить собак необходимой энергией и веществами для построения и обновления органов и тканей. Всего в перечень продукции вошли семь наименований.



Отметим, что МВД регулярно проводит закупку сухого корма для своих служебных собак. Так, например, в прошлом году на эти нужды было потрачено 33 миллиона рублей. Также корм покупался и сразу на два года — 2019 и 2020-й. Тогда на покупку 170,9 тонны корма из федерального бюджета выделялось около 51,2 миллиона рублей.



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Максим Кокунин