МВД по Татарстану закупит для служебных собак 48 тонн сухого корма

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», МВД по Татарстану закупит полнорационный сухой корм для служебных собак за 22,7 млн рублей. Осуществить поставку необходимо до конца текущего года. Источником финансирования данной закупки выступает федеральный бюджет.

Вся продукция должна соответствовать требованиям, установленным заказчиком — Министерством внутренних дел. Закупка осуществляется с той целью, чтобы обеспечить собак необходимой энергией и веществами для построения и обновления органов и тканей. Всего в перечень продукции вошли семь наименований:

корм для щенков — 5,2 т;

корм для щенков стартер — 300 кг;

корм для взрослых собак с чувствительным пищеварением — 5 т;

корм для взрослых собак крупных пород — 23,4 т;

корм беззерновой для взрослых собак — 1 т;

корм для взрослых собак с повышенной нагрузкой — 13,1 т.

Корма не должны содержать: кровь, молоко и молочные продукты, капусту, коноплю, тритикале, рожь, просо, гречу, отруби злаковых, комплексы совместно действующих лекарственных растений, люцерну, муку из хвои и других смолистых растений или растений с высоким содержанием эфирных масел. Срок годности должен составлять не менее 8 месяцев.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

МВД регулярно проводит закупку сухого корма для своих служебных собак. Так, например, в прошлом году на эти нужды было потрачено 33 миллиона рублей. Также корм покупался и сразу на два года — 2019 и 2020-й. Тогда на покупку 170,9 тонны корма из федерального бюджета выделялось около 51,2 миллиона рублей.



В марте сообщалось, что МВД потратит 1 миллион рублей на приобретение комплектов учебных имитаторов запахов взрывчатых веществ и трупных останков человека. Имитаторы предназначены для Центра кинологической службы, где с их помощью будут обучать служебных собак. Всего планировалось закупить 18 комплектов «пахнущего» реквизита. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин