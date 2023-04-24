Суд вынес новый приговор в отношении Мурата Сабанова — он отравил 30 человек

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Басманный районный суд Москвы вынес новый приговор в отношении Мурата Сабанова. Уроженца Кабардино-Балкарии 28 лет осудили за пять преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), 25 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), 10 преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Как установили в суде, с мая по июнь 2019 года Сабанов знакомился с подвыпившими людьми, входил в доверие и под различными предлогами приглашал их в наименее людное место.

— Он убеждал потерпевших выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, либо добавлял в бутылку или иную емкость с жидкостью, находящуюся при предполагаемой жертве, препараты, обладающие угнетающим воздействием на центральную нервную систему человека, умышленно приводя потерпевших в бессознательное состояние, лишающее их возможности оказать сопротивление, после чего похищал имущество потерпевших, а также банковские карты, которыми впоследствии расплачивался в магазинах, — рассказали в прокуратуре Москвы.

Фото: скриншот видео МВД

Всего от действий злоумышленника пострадали 30 потерпевших. Пятерым из них был причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 млн рублей.

В итоге суд приговорил Сабанова к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

В мае 2021 года Мурату Сабанову назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Но после апелляции в декабре суд отменил приговор и постановил передать уголовное дело на новое судебное разбирательство.

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Айрат Назипов