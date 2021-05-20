Мурата Сабанова, отравившего в Москве 30 человек, приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Мурата Сабанова, отравившего в Москве с мая по июнь 2019 года 30 человек, Басманный суд города признал виновным и приговорил к 16 годам в исправительной колонии строгого режима.



Сабанов в разных районах центра столицы либо предлагал пьяным людям выпить напиток с седативами, либо добавлял вещества в бутылку потерпевшего, после чего грабил их, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в июле 2019 года Таганский суд Москвы арестовал Сабанова. В суде мужчина частично признал свою вину, заявив, что имущество брал у трех потерпевших, но не отравлял их. В материалах дела указано, что по месту жительства у Сабанова в ходе обыска обнаружили медицинские препараты, порошок и жидкость, в состав которых входят нейролептики феназепам и трамадол.



Из-за активности «серийного отравителя» Сабанова летом 2019 года в Москве по результатам проверки отстранили главу отдела полиции по Басманному району Сергея Васильева.

Татьяна Демина