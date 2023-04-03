Василий Небензя: российская часть зерновой сделки на 100% не работает
Российская часть договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю все еще не работает. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
— Как мы постоянно говорим, договоренность не работает, вторая часть договоренности, которая касается российского экспорта, касается удобрений, на 100% не работает, — передает его слова ТАСС.
Небензя заявил, что пока невозможно предсказать судьбу зерновой сделки по истечении срока ее действия 18 мая.
Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. 18 марта представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и выполнять обе части договоренностей.
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