Василий Небензя: российская часть зерновой сделки на 100% не работает

Российская часть договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю все еще не работает. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

— Как мы постоянно говорим, договоренность не работает, вторая часть договоренности, которая касается российского экспорта, касается удобрений, на 100% не работает, — передает его слова ТАСС.

Небензя заявил, что пока невозможно предсказать судьбу зерновой сделки по истечении срока ее действия 18 мая.

Фото: pxhere.com

Россия поддержала продление зерновой сделки на 60 дней 13 марта. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин объяснил, что решение продлить зерновую сделку только на 60 дней связано с отсутствием прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. 18 марта представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил продление зерновой сделки. Он призвал увеличить усилия по ее исполнению и выполнять обе части договоренностей.



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Айрат Назипов