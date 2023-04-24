ВК «Зенит-Казань» сыграет в финале с московским «Динамо»
Определился соперник волейбольного клуба «Зенит-Казань» в финале чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Клуб из столицы Татарстана сразится с «Динамо».
Волейболисты московского клуба нанесли поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга. Теперь представители последней разыграют бронзовые медали с новосибирским «Локомотивом», а «Динамо» приедет в Казань.
Финальная серия стартует в столице Татарстана. Матчи пройдут в Центре волейбола 1 и 3 мая.
Путевку в финал казанский «Зенит» получил накануне. Подопечные Алексея Вербова в драматичном матче переиграли «Локомотив» из Новосибирска.
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