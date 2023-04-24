Новости спорта

01:55 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

ВК «Зенит-Казань» сыграет в финале с московским «Динамо»

21:15, 24.04.2023
ВК «Зенит-Казань» сыграет в финале с московским «Динамо»
Фото: Волейбольный клуб «Динамо» (Москва)/vk.com

Определился соперник волейбольного клуба «Зенит-Казань» в финале чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Клуб из столицы Татарстана сразится с «Динамо».

Волейболисты московского клуба нанесли поражение «Зениту» из Санкт-Петербурга. Теперь представители последней разыграют бронзовые медали с новосибирским «Локомотивом», а «Динамо» приедет в Казань.

Финальная серия стартует в столице Татарстана. Матчи пройдут в Центре волейбола 1 и 3 мая.

Фото: zenit-kazan.com

Путевку в финал казанский «Зенит» получил накануне. Подопечные Алексея Вербова в драматичном матче переиграли «Локомотив» из Новосибирска.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
СпортВолейбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также