ВК «Зенит-Казань» обыграл новосибирский «Локомотив»

Фото: пресс-служба ВК "Зенит-Казань"

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл новосибирский локомотив в третий раз и вышел в финал. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Счет в серии составил 3:1 в пользу казанцев. Матч состоялся в Новосибирске.

Место в финале разыграется 24 апреля между «Динамо-Москва» и «Зенит-Санкт-Петербург».

18 апреля волейбольный клуб «Зенит-Казань» во второй раз обыграл новосибирский «Локомотив», встреча завершилась со счетом 3:0. 4 апреля «Зенит-Казань» переиграл нижегородский клуб АСК в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги. Поединок закончился победой казанцев со счетом 3:0.

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Елизавета Пуншева