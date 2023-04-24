ОСФР напоминает о мерах соцподдержки гражданам предпенсионного возраста Татарстана

Фото: предоставлено ОСФР по РТ

ОСФР по Республике Татарстан напоминает, что предпенсионный возраст наступает за 5 лет до пенсионного возраста с учетом переходного периода. Отдельное правило действует для работников опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2, которые имеют право на досрочный выход на пенсию при одновременном достижении определенного возраста и выработки спецстажа. У них предпенсионный возраст наступает за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии.

Медицинские, педагогические и творческие работники приобретают статус граждан предпенсионного возраста уже со следующего дня после выработки требуемой продолжительности стажа на соответствующих видах работ.

Это относится и к людям, обладающим правом на досрочное пенсионное обеспечение по социальным основаниям. К ним относятся многодетные мамы с пятью детьми и мамы инвалидов-детства (в 45 лет, то есть за пять лет до выхода на пенсию в 50 лет), инвалиды по зрению I группы, инвалиды вследствие военной травмы и другие категории.

При наступлении предпенсионного возраста им предоставляется право на следующие льготы:

от работодателя — два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы;

от органов занятости населения — гарантии трудовой занятости, бесплатное обучение;

увеличение размера пособия по безработице.

При достижении гражданами предпенсионного возраста 60 или 55 лет (соответственно, мужчины и женщины) предоставляется право на получение:

льгот по земельному и имущественному налогу;

льгот по линии социальной защиты на проезд в общественном транспорте и компенсацию коммунальных платежей.

«Если нужна справка, подтверждающая статус граждан предпенсионного возраста, то она предоставляется гражданам в клиентских службах и через личный кабинет гражданина на сайте СФР. Справку можно получить на электронную почту, сохранить или распечатать. Однако в большинстве случаев она не требуется. Для предоставления гражданам указанных льгот органы власти, ведомства и работодатели используют данные электронного сервиса информирования Социального фонда России, которые передаются по каналам системы электронного межведомственного взаимодействия с работодателями», — пояснил глава татарстанского Социального фонда Эдуард Вафин.

Следует отметить, отделение Социального фонда Татарстана не первый год реализует информационный проект «Без пяти лет пенсионер» (16+). Он направлен на разъяснения гражданам предпенсионного возраста положенных им льгот и мер социальной поддержки.

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