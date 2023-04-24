Казанская епархия РПЦ развернула миссионерские юрты для паломников, туристов и прихожан монастырей

Фото: Миссионерский отдел Казанской епархии РПЦ

На Светлой седмице в Казанском Богородицком мужском монастыре столицы Татарстана, Раифском Богородицком мужском монастыре, Свияжском Иоанно-Предтеченском женском монастыре проводились миссионерские беседы с прихожанами, паломниками и туристами. Общение духовенства и мирян проходило в специально оборудованных палатках, в которых были размещены информационные стенды, посвященные Светлой Пасхе и евангельским событиям, предшествующим Воскресению Христову.

В проведении миссионерских бесед приняли участие руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин, помощник руководителя Миссионерского отдела иерей Александр Данилов, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Андрей Лосык, клирики Казанской епархии: протоиерей Николай Дьяков, иеромонах Гурий (Ананьев), иерей Никита Кузнецов, иерей Сергий Подопрелов, иерей Артемий Лушкин, иерей Марк Александров, иерей Георгий Некрасов, иерей Сергий Рыбочкин, иеродиакон Александр (Есин), чтец Максим Чернобровкин.

Фото: Миссионерский отдел Казанской епархии РПЦ

Священники рассказывали паломникам и туристам о Воскресении Христовом, о церковных таинствах, отвечали на вопросы о духовной жизни. Добровольцы Миссионерского отдела раздавали людям, посещающим святые обители, просветительские листовки.

«Миссионерское служение развивается по благословению и при непосредственном участии нашего владыки митрополита Кирилла. Опыт проведения бесед в специально оборудованных миссионерских юртах был опробован нами в праздники Рождества Христова и Крещения Господня в Раифском Богородицком монастыре. Тогда многие люди отозвались на наше стремление рассказать жителям и гостям нашей республики о Святом Православии. Слава Богу, это направление служения стало активно развиваться, у нас появились помощники. Очень радостно, что священники и добровольцы откликнулись и поучаствовали в этом благом и, безусловно, важном начинании. Очень важно самим идти к людям, проповедовать Слово Божие, ведь Сам Господь нам сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», — прокомментировал иерей Александр Ермолин.