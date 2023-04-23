В Госдуму внесен законопроект об изменении норм в отношении бездомных животных
В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается пересмотр действующих норм в отношении бездомных животных. Предлагается умерщвлять безнадзорных животных, если они проявляют агрессию.
— Представляется необходимым предусмотреть в федеральном законе №498-ФЗ случаи, когда допускается умерщвление безнадзорных животных, — отмечается в пояснительной записке.
Правительство России инициативу не поддержало, сообщает «Российская газета». Кабмин заключил, что нормы, предложенные законопроектом, являются избыточными.
В Казани приступили к «собачьей переписи» — специалисты пройдутся по специальным маршрутам и подсчитают количество бездомных животных в городе. Проводится она уже во второй раз.
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