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В Госдуму внесен законопроект об изменении норм в отношении бездомных животных

17:18, 23.04.2023
В Госдуму внесен законопроект об изменении норм в отношении бездомных животных
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госдуму внесен законопроект, которым предусматривается пересмотр действующих норм в отношении бездомных животных. Предлагается умерщвлять безнадзорных животных, если они проявляют агрессию.

— Представляется необходимым предусмотреть в федеральном законе №498-ФЗ случаи, когда допускается умерщвление безнадзорных животных, — отмечается в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство России инициативу не поддержало, сообщает «Российская газета». Кабмин заключил, что нормы, предложенные законопроектом, являются избыточными.

В Казани приступили к «собачьей переписи» — специалисты пройдутся по специальным маршрутам и подсчитают количество бездомных животных в городе. Проводится она уже во второй раз.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура

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