«Борщевой набор» в Татарстане с начала года подорожал больше чем на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане средняя цена «борщевого набора» с начала года выросла на 27,7%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики. В расчет бралась «корзина» картофеля, моркови, репчатого лука, свежей белокачанной капусты и столовой свеклы — каждого овоща по 1 кг.

Если на 9 января 2023 года 5 кг овощей «борщевого набора» стоили в среднем 134,84 рубля, то к 17 апреля уже 172,18 рубля. Таким образом, ценник вырос на 37,34 рубля.

Стоит отметить, что с 10 по 17 апреля в Татарстане зафиксировали снижение средних цен на все продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подешевели репчатый лук, картофель, столовая свекла, свежая белокочанная капуста и морковь.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметнее всего с 10 по 17 апреля в Татарстане снизилась средняя цена килограмма картофеля — на 2,74%. Он составила 29,7 рубля.

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Татьяна Демина