Рустам Минниханов: «Мы уделяем большое внимание эффективности местного самоуправления»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Роль муниципалитетов в жизни Татарстана трудно переоценить, так как они являются базисом и фундаментом. Такое заявление сделал раис республики Рустам Минниханов на празднике, который посвящен Дню местного самоуправления.

— Местная власть всегда была и остается наиболее близким и понятным для людей звеном в системе управления. Вся жизнь у нас — она протекает на местах. И федеральная власть, и региональная власть — они в первую очередь всегда обращаются к вам. Вы ответственны за решение насущных проблем повседневной жизни в самых разных направлениях социального развития, жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-транспортной и многих других сфер, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Он отметил, что в зоне непосредственной ответственности местных властей остаются вопросы обеспечения стабильной жизнедеятельности городов и районов, сельских поселений, дальнейшего повышения качества жизни татарстанцев, выполнения всех социальных обязательств, формирования благоприятных условий для поступательного развития экономики и поддержки малого и среднего бизнеса.

— Для успешного претворения в жизнь этих задач мы реализуем национальные проекты, федеральные и республиканские программы. На государственном уровне принимаются все необходимые меры для сохранения темпов социально-экономического развития и уровня благосостояния наших граждан. Безусловно, многое зависит от плодотворной работы местных органов власти. Поэтому мы уделяем большое внимание эффективности местного самоуправления, — добавил Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе Владимир Путин утвердил обновленный состав совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Так, в федеральную часть совета, в частности, вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, а также заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В муниципальную часть совета вошел мэр Казани Ильсур Метшин. Компанию ему составят губернаторы и главы других регионов страны.

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Айрат Назипов