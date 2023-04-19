Ирека Файзуллина и Марата Хуснуллина включили в состав совета по развитию местного самоуправления

Владимир Путин утвердил обновленный состав совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, в федеральную часть совета, в частности, вошли министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин, а также заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В муниципальную часть совета вошел мэр Казани Ильсур Метшин. Компанию ему составят губернаторы и главы других регионов страны.

Фото: publication.pravo.gov.ru

Неделю назад заведующий кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов КФУ Михаил Варфоломеев был включен в состав совета при президенте России по науке и образованию и в состав президиума этого совета. Сейчас он является не только заведующим кафедрой, но и ведущим научным сотрудником, доцентом и заместителем директора центра по научной деятельности КФУ.

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Айрат Назипов