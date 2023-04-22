Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали мясные консервы для детского питания и сосиски

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с 10 по 17 апреля выросли средние цены на некоторые продукты питания. Заметнее всего за неделю подорожал маргарин — на 2,03%, до 238,21 рубля за один килограмм.

Средний ценник на сосиски и сардельки в республике за неделю поднялся на 1,18%, до 383,96 руб./кг. Мясные консервы для детского питания за этот период подорожали на 1,15%, до 998,43 руб./кг.

Также в республике за неделю подорожали баранина и свинина (кроме бескостного мяса), вареная колбаса, мороженая неразделанная рыба, подсолнечное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль, шлифованный рис. Едва заметно выросли средние цены на сахар-песок, кур (кроме окорочков), пшено и бананы, следует из подсчетов Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Без изменений за неделю осталась средняя цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Она составляет 58,18 рубля за килограмм.

Напомним, с 3 по 10 апреля в Татарстане подорожали консервы для детского питания, свежие огурцы и помидоры, бананы. Минимально за указанную неделю выросли средние цены на соль, гречку и баранину (кроме бескостного мяса).

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Татьяна Демина