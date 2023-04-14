В начале апреля в Татарстане подешевела большая часть овощей из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале апреля зафиксировали снижение средних цен на три из пяти овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевели морковь, картофель и свежая белокочанная капуста.

Подорожали с 3 по 10 апреля столовая свекла (+2,62%) и репчатый лук (+0,57%). Средние цены достигли 33,93 рубля и 50,52 рубля за один килограмм соответственно.

Заметнее всего за неделю из овощей, входящих в «борщевой набор», подешевела морковь. Средняя цена упала на 2%, до 38,2 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Незаметно за неделю в республике подешевели капуста (-0,44%) и картофель (-0,57%). Средние цены на 10 апреля составили 20,67 руб./кг и 30,52 руб./кг соответственно.

Напомним, за предыдущую неделю — с 27 марта по 3 апреля- в Татарстане подешевел репчатый лук (-2,2%), капуста (-0,21%) и столовая свекла (-1,05%). Подорожали картофель (+0,8%) и морковь (+0,26%).



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Татьяна Демина