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Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал»

21:32, 21.04.2023 2
Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал»
Фото: t.me/fcrk1958

Казанский «Рубин» на выезде обыграл тульский «Арсенал». Матч 28-го тура Первой лиги закончился со счетом 1:0 в пользу клуба из столицы Татарстана.

Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе.

Таким образом, команда выиграла второй матч подряд. 15 апреля «Рубин» разгромил ярославский «Шинник» в матче 27-го тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Для Рашида Рахимова этот матч стал первым в качестве главного тренера.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Казанцы молодцы! Так держать!
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  • Анонимно 22 апр
    Иногда полезно менять тренеров.
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