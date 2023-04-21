Казанский «Рубин» обыграл тульский «Арсенал»
Казанский «Рубин» на выезде обыграл тульский «Арсенал». Матч 28-го тура Первой лиги закончился со счетом 1:0 в пользу клуба из столицы Татарстана.
Единственный мяч забил нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе.
Таким образом, команда выиграла второй матч подряд. 15 апреля «Рубин» разгромил ярославский «Шинник» в матче 27-го тура Первой лиги. Игра закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Для Рашида Рахимова этот матч стал первым в качестве главного тренера.
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