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Минюст России включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов

21:35, 14.04.2023
Минюст России включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов
Фото: ru.wikipedia.org

Министерство юстиции России признало комедийного актера и продюсера Семена Слепакова* иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В реестр также включены:

  • Игорь Яковенко*
  • Павел Мунтян*
  • Павел Каныгин*
  • «Фонд Карнеги за международный мир»*
  • Издание «Агентство»*
  • Интернет-издание «Полигон»*
  • «Радужная ассоциация»*

Также из списка исключили автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина». Это связано с ликвидацией компаний.

В январе текущего года Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Министерство юстиции России с инициативой о внесении в реестр иностранных агентов продюсера, артиста и музыканта Семена Слепакова* из-за песни, дискредитирующей Вооруженные силы страны.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

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Елизавета Пуншева
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