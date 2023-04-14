Минюст России включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов
Министерство юстиции России признало комедийного актера и продюсера Семена Слепакова* иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс».
В реестр также включены:
- Игорь Яковенко*
- Павел Мунтян*
- Павел Каныгин*
- «Фонд Карнеги за международный мир»*
- Издание «Агентство»*
- Интернет-издание «Полигон»*
- «Радужная ассоциация»*
Также из списка исключили автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина». Это связано с ликвидацией компаний.
В январе текущего года Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Министерство юстиции России с инициативой о внесении в реестр иностранных агентов продюсера, артиста и музыканта Семена Слепакова* из-за песни, дискредитирующей Вооруженные силы страны.
*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов
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