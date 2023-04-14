Минюст России включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России признало комедийного актера и продюсера Семена Слепакова* иностранным агентом. Об этом сообщает «Интерфакс».

В реестр также включены:



Игорь Яковенко*

Павел Мунтян*

Павел Каныгин*

«Фонд Карнеги за международный мир»*

Издание «Агентство»*

Интернет-издание «Полигон»*

«Радужная ассоциация»*

Также из списка исключили автономную некоммерческую организацию «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и региональную общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина». Это связано с ликвидацией компаний.

В январе текущего года Фонд защиты национального исторического наследия обратился в Министерство юстиции России с инициативой о внесении в реестр иностранных агентов продюсера, артиста и музыканта Семена Слепакова* из-за песни, дискредитирующей Вооруженные силы страны.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева