В России разработали ГОСТ по переработке просроченной еды

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

ГОСТ по утилизации органических отходов, включая просроченную еду и остатки пищи, разработал «Российский экологический оператор» (РЭО), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.



РЭО приступил к разработке национальных стандартов еще в 2020 году. Росстандарт зарегистрировал ГОСТ «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования».

Сейчас в России введены в эксплуатацию 18 объектов по компостированию отходов общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году планируют построить дополнительные мощности по компостированию как минимум на 12 миллионов тонн отходов в год.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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Маргарита Головатенко