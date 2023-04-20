В Белгороде произошел взрыв: на месте образовалась огромная воронка
В Белгороде произошел взрыв, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
— Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, — описал Гладков ситуацию в своем telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.
Как обращает внимание RT, в километре от места находится электроподстанция: она могла быть целью удара.
Сейчас на месте находятся мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.
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