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В Белгороде произошел взрыв: на месте образовалась огромная воронка

22:54, 20.04.2023
В Белгороде произошел взрыв: на месте образовалась огромная воронка
Фото: t.me/ostorozhno_novosti

В Белгороде произошел взрыв, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

— Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи, — описал Гладков ситуацию в своем telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

Как обращает внимание RT, в километре от места находится электроподстанция: она могла быть целью удара.

Сейчас на месте находятся мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы.

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Маргарита Головатенко
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