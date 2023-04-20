В центре Казани усилят контроль за бездомными собаками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Вахитовском районе Казани стая собак напала на женщину с детьми. Отбиваться от животных пришлось с помощью хлопушки, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Я ношу сейчас с собой обычные новогодние хлопушки — они своим шумом животных отпугивают. Вот удалось таким образом, закрывая собак от детей, отбиться. Приходится быть на страже, невозможно не оглядываться, когда куда-то идешь, — отметила пострадавшая.

По словам местных жителей, проблема бездомных собак актуальна не первый год. Еще прошлым летом на место выезжали специалисты зооцентра — безрезультатно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Вообще, Вахитовский район у нас в большом приоритете, так как очень много туристических маршрутов. Был полностью произведен обход, прорабатывали не только территорию школы, но и прорабатывали несколько кварталов, к сожалению, также животных не удалось найти, — сообщил руководитель ООО «Зооцентр» Рустем Нуруллин.

Специалисты заверили: контроль за бездомными собаками в этом районе будет усилен. На днях они снова проведут объезд и отловят животных.

В марте сообщалось, что в казанском поселке Новое Победилово жители опасаются бродячих собак, которые бродят по автомобильной дороге. В приюте зооцентра отметили, что беспризорных животных уже отловили. Обращений к ним не поступало, но о проблеме они узнали из социальных сетей. Специалисты выезжали на место 14 марта и отловили пять самых агрессивных псов.

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Елизавета Пуншева