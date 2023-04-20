В ДТП на трассе в Татарстане погибли два человека

Фото: ГИБДД Татарстана

Смертельное ДТП произошло сегодня на 57 км автодороги Алексеевск — В. Колок. По данным МВД по Татарстану, на трассе столкнулись Renault Sandero и КАМАЗ.

— Водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь со стороны В. Колок, по предварительным данным, выехала на встречную полосу для обгона впереди идущего транспорта. Заметив встречный автомобиль, женщина не закончила маневр, перестроилась на свою полосу, где ее автомобиль развернуло, в результате чего она совершила столкновение с правой задней частью встречного автомобиля КАМАЗ, — рассказали в министерстве.

В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки от полученных травм скончались. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Фото: ГИБДД Татарстана

Месяц назад в Заинском районе Татарстана легковушка залетела под КАМАЗ. В результате аварии погиб водитель легковушки. От полученных травм он скончался на месте происшествия.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов