В Заинском районе Татарстана легковушка залетела под КАМАЗ — один человек погиб

Фото: ГИБДД Татарстана

На 28-м километре автодороги Челны — Заинск — Альметьевск в Заинском районе республики произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

— Водитель автомобиля Lada, 1990 г.р., по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии погиб водитель легковушки. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото: ГИБДД Татарстана

В начале марта при столкновении автобуса и легковушки погиб водитель личного авто. По предварительным данным, он не учел дорожные и погодные условия, а еще не выбрал безопасную скорость. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Yutong.

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Айрат Назипов