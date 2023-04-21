Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов
В пятницу, 21 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует восточный ветер порывами до 2—7 м/с.
Днем в Казани температура воздуха составит от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.
Сегодня в Татарстане отмечается мусульманский праздник Ураза-байрам. В республике этот день объявлен нерабочим.
В целом по Татарстану прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Порывы северо-восточного, восточного ветра будут достигать 2—7 м/с.
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