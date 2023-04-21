В 2023 году мошенники звонят чаще женщинам, чем мужчинам

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Эксперты ВТБ провели исследование и узнали, какие клиенты чаще всего попадаются на уловки мошенников. Так, за два года злоумышленники перенесли свое внимание с мужчин на женщин. В 2021 году им было адресовано 45% всех звонков, в 2022-м — 49%.

В 2023 году доля звонков составила уже больше половины (52%).

Банк также выяснил, что чаще всего с действиями мошенников сталкивались клиенты в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа.

Категория клиентов от 45 до 54 лет занимает около 24%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет — 14%, люди старшего поколения (от 65 лет) — 13%, молодежь (до 25 лет) — всего 4%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отметим, что наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия (более 90% всех атак) и фишинг.

Только за первые четыре месяца 2023 года в банк поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников.

Чаще всего о мошенниках сообщали жители Центрального федерального округа, они в 2 раза чаще делились данными. На втором месте расположился Приволжский федеральный округ, откуда на атаки мошенников поступило 17% жалоб. На третьем месте — Северо-Западный округ (15% от всех сообщений).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Информируют о звонках мошенников в ПФО чаще всего казанцы — на них пришлось 16% от общего числа обращений в банк.

На втором месте — Нижний Новгород (12%), на третьем — Самара (около 11%). Реже всего делятся информацией клиенты из Йошкар-Олы (3%) и Саранска (2%).



В результате исследований ВТБ в феврале выяснилось, что в 2022 году мошенники совершили 7,8 миллиона атак на клиентов банка. Отмечалось, что это почти в 4 раза больше аналогичных показателей за 2021 год. Также аналитики сообщили, что по итогам прошлого года эксперты пресекли деятельность почти 27 тысяч всевозможных мошеннических и фишинговых ресурсов, а также аккаунтов в соцсетях и сайтов, созданных под дизайн бренда банка.

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Илина Хакимова