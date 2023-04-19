Минсельхоз активизирует экспорт молока ради стабилизации цен

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рост запасов молочной продукции оказывает на российский рынок молока серьезное давление. Для недопуска необоснованного снижения закупочных цен Минсельхоз расширяет экспортные поставки молочной продукции, сообщил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.



Расширение экспорта на сегодняшний день становится ключевым вопросом — это должно позволить более эффективно управлять складскими запасами, отметил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев.

По его словам, для продвижения сопровождения российской молочной продукции на зарубежных рынках организована встреча сельхозатташе с крупными производителями сухих молочных продуктов и сыворотки. Работу проведут в короткие сроки, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году в Татарстане зафиксировали снижение средней закупочной цены на молоко. Незначительное снижение началось с февраля текущего года. Цена на молоко за данный период снизилась с 34,18 до 33,66 рубля.



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Маргарита Головатенко