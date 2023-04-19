Годовая инфляция в России с 11 по 17 апреля замедлилась до 2,82%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в России замедлилась на неделе с 11 по 17 апреля с 3,15% неделей ранее до 2,82%, сказано в обзоре о текущей ценовой ситуации от Минэкономразвития России.



На неделе с 11 по 17 апреля инфляция замедлилась до 0,04%.

Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в секторе услуг вследствие возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы и замедления роста цен на бытовые услуги. Рост цен на продовольственные товары отсутствует вторую неделю подряд. В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,08% при удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары наблюдается околонулевой рост цен.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Годовая инфляция в России по состоянию на 10 апреля снизилась до 3,15%, однако ЦБ прогнозирует, что инфляционное давление повысится в ближайшие месяцы. Замедление произошло в основном за счет эффекта высокой статистической базы весны 2022 года.



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Маргарита Головатенко