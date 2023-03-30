Микрорайон в Зеленодольске превращается в большую свалку

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Жители микрорайона Гари в Зеленодольске возмущены большим количествам мусора — он повсюду. Контейнеры переполняются, и отходы вытесняются на проезжую часть и тротуары, сообщает ГТРК «Татарстан».

Местные считают, что в ситуации виновата подрядная организация. При этом в УК ПЖКХ изданию сообщили, что ответственность лежит на администрации города.

— По данному факту наши специалисты готовят официальное письмо в администрацию Зеленодольского района для вывоза строительных отходов с контейнерных площадок. Твердые коммунальных отходы с данных площадок вывозятся согласно графику, — отметила специалист сервисной службы ООО «УК «ПЖКХ» Марина Мингалиева.

Фото: скриншот

В администрации города рассказали, что для вывоза крупногабаритного мусора нужна заявка, которую могут оставить и сами жители. По словам начальника пресс-службы Зеленодольского района Регины Чибриковой, заявка уже оставлена и «вопрос находится на контроле».



Напомним, несанкционированную свалку строительных отходов обнаружили экологи Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии Татарстана. Нарушение выявили в селе Калейкино Альметьевского района.

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Елизавета Пуншева