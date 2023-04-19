Россия стала единственной страной в 2022 году, полностью использовавшей квоту на хадж

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Касимов

Россия в 2022 году оказалась единственной в мире страной, которая полностью использовала квоту по числу паломников, отправившихся в хадж, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.



В 2023 году квота на паломничество к святыням ислама из России в Мекку и Медину составит 25 тысяч мест — столько же, сколько в допандемийное время.

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Касимов

В январе Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о проведении сезона хаджа 2023 года. Для паломников сняли все возрастные ограничения, они вводились в прошлом году в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в мире.

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Маргарита Головатенко