ГК «Зилант» в эти выходные сразится с командой «Чеховские медведи — 2»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В выходные дни, 22—23 апреля, гандбольный клуб «Зилант» из Казани примет на своей площадке команду из Чехова — «Чеховские медведи — 2», и продолжит сражение в Высшей лиге.



В этом сезоне оппоненты встречались уже два раза. В первом сражении «Зилант» обыграл команду из Чехова, но во второй раз победу вырвать не удалось. На данный момент ГК «Зилант» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы с 38 очками.

Встречи пройдут в УСК «Мирас». Начало матчей в 17.00 и в 13.00.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

13 апреля казанский гандбольный клуб «Зилант» победил «Воронеж» во втором матче за выход в Суперлигу. Счет составил 35:31.

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Маргарита Головатенко