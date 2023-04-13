Казанский ГК «Зилант» обыграл «Воронеж» во втором матче за выход в Суперлигу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский гандбольный клуб «Зилант» победил «Воронеж» во втором матче за выход в Суперлигу. Счет составил 35:31.

Во вчерашнем матче казанцы уступили воронежцам со счетом 29:34.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

12 и 13 апреля «Зилант» принимал на площадке УСК «Тулпар» соперников из команды «Воронеж». Обе команды сражались за выход в Суперлигу — чемпионат России по гандболу.

Обе встречи прошли в Воронеже. В первом матче «Зилант» уступил своему сопернику, а во второй игре сыграл вничью.

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Елизавета Пуншева