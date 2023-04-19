Руководство казанской фирмы подозревают в неуплате налогов на 51 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В отношении руководства казанского ООО «ТД «Олимп» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану

— По версии следствия, в 2017—2019 гг. неустановленное лицо из числа руководства ООО путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 7 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 51 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Раскрыть предполагаемое преступление следователи смогли при помощи сотрудников УЭБиПК МВД и УФНС по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Неделю назад «Реальное время» писало о возбуждении уголовного дела в отношении 61-летнего директора ООО «Энергостроитель». По данным следователей, мужчина уклонился от уплаты налога на общую сумму более 70 млн рублей.



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Айрат Назипов