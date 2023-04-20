Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел слияние двух спиральных галактик

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» 17 апреля запечатлел слияние двух спиральных галактик на расстоянии 250 миллионов световых лет от Земли в созвездии Змеи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт миссии «Джеймс Уэбб» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астрономы назвали объект Arp 220. По словам ученых, причиной сильнейшего звездообразования стало столкновение галактик. Образовавшееся в результате слияния звездообразование сияет мощнее триллиона солнц в инфракрасном спектре.

Специалисты уточнили, что процесс звездообразования начался более 700 миллионов лет назад. Объект, который открыли астрономы, является ближайшей к Землей ультраяркой, инфракрасной галактикой.

Напомним 29 февраля спутник NASA запечатлел снимок необычного геологического образования на поверхности Марса. Своим внешним видом оно напоминало медвежью морду. Часть образования занимает V-образный холм, который своей формой напоминает «нос» животного. Также в структуру образования входят два небольших круглых кратера — в них эксперты нашли сходство с «глазами» хищника.



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Антон Гаврилов