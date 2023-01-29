Эксперты NASA запечатлели на Марсе образование в форме «медвежьей морды»

Фото: NASA

Спутник NASA запечатлел снимок необычного геологического образования на поверхности Марса. Своим внешним видом оно напоминает медвежью морду. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на портал CNET.

— На Марсе нет медведей, но есть поверхностное образование, очень похожее на медведя, — говорится в сообщении.

По информации портала, часть образования занимает V-образный холм, который своей формой напоминает «нос» животного. Также в структуру образования входят два небольших круглых кратера — в них эксперты нашли сходство с «глазами» хищника. Еще одной деталью образования является круговая трещина, которая напоминает «овал лица».

Фото: NASA

Эксперты считают, что часть образования, которая схожа по внешним признакам с носом животного, может быть жерлом вулкана либо грязевого источника. Круговой разлом, по мнению портала, мог появится из-за отложения осадка над ударным кратером.

Отмечается, что необычное изображение зафиксировала камера HiRISE, которую установили на борту исследовательского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Съемки велись с высоты около 250 км.

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13 января сообщалось, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» зафиксировал свою первую экзопланету (так в астрономии называют планету, которая находится вне Солнечной системы). Своими габаритами она была похожа на землю. Небесное тело обнаружили в созвездии Октант на расстоянии 41 светового года от Солнечной системы. Астрономы дали ему название LHS 475 b.

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Антон Гаврилов