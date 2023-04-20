Сегодня в Казани ожидается до +18 градусов

В четверг, 20 апреля, в Казани ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +16 до +18 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +14 до +19°С.

Синоптики также прогнозируют в столице республики ветер переменных направлений. Его порывы могут достигать 5 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, к концу недели с падением атмосферного давления вероятность слабых дождей сохранится. В пятницу и субботу, 21 и 22 апреля, ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем — от +12 до +17°С.



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Татьяна Демина