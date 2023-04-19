КАМАЗ заочно проведет годовое собрание акционеров 29 июня
Совет директоров ПАО «КАМАЗ» проведет годовое общее собрание акционеров 29 июня в форме заочного голосования. Об этом сообщила компания по итогам заседания совета директоров.
Участвовать в нем смогут лица, подавшие заявления до 18 часов 5 июня. Повестка дня будет определена советом директоров «КАМАЗа» до 28 мая.
ПАО «КАМАЗ» направило на выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-08-55010-D-001P (серия БО-П08) 103,4 млн рублей. Эту сумму челнинский автогигант выплатил с начала года.
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