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КАМАЗ заочно проведет годовое собрание акционеров 29 июня

12:23, 19.04.2023
КАМАЗ заочно проведет годовое собрание акционеров 29 июня
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» проведет годовое общее собрание акционеров 29 июня в форме заочного голосования. Об этом сообщила компания по итогам заседания совета директоров.

Участвовать в нем смогут лица, подавшие заявления до 18 часов 5 июня. Повестка дня будет определена советом директоров «КАМАЗа» до 28 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

ПАО «КАМАЗ» направило на выплаты по облигациям с регистрационным номером 4B02-08-55010-D-001P (серия БО-П08) 103,4 млн рублей. Эту сумму челнинский автогигант выплатил с начала года.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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