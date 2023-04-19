За последние сутки в России выявили 6 305 случаев заболевания COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в России подтвердилось 6 305 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 1 126 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 782 688 человек.



По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 501 жителя России, всего выздоровевших — 22 174 015 человек.

Также коронавирус унес жизни 38 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 939 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов