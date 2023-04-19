За последние сутки в России выявили 6 305 случаев заболевания COVID-19
За прошедшие сутки в России подтвердилось 6 305 новых случаев заражения коронавирусом. В больницу попали 1 126 пациентов. Всего заболевших по стране выявили 22 782 688 человек.
По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за последние сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 501 жителя России, всего выздоровевших — 22 174 015 человек.
Также коронавирус унес жизни 38 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 397 939 человек.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым