В Татарстане за сутки коронавирусом заболели 40 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 11 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 19 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 866 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 202 201 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 43 жителя республики.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов