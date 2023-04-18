В Татарстане COVID-19 за сутки подтвердился у 45 человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 14 человек, информирует федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Всего на 18 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 826 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 202 158 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 72 жителя республики.
Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.
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