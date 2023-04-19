Лавров: США чаще обманывают, чем выполняют свои же условия

Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с санкциями против Венесуэлы на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто, напомнил, что США могут обмануть в любой момент.

— Я хочу подчеркнуть, что всем прекрасно известно, что Соединенные Штаты могут обмануть в любой момент и гораздо чаще они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, свои собственные предложения, — сказал Лавров.

Журналисты поинтересовались у министра, сможет ли Россия с учетом своего опыта помочь Венесуэле в преодолении санкций в условиях, когда США сначала намекали, что снимут санкции с Венесуэлы, но потом объявили о том, что рестрикции, наоборот, могут ужесточить.

— Я убежден, что пригодится венесуэльским друзьям и наш опыт, потому что уж по количеству санкций мы сейчас чемпионы мира и опыт мы накапливаем быстро. Так что будем делиться с венесуэльскими коллегами, — сказал глава МИД России.

Фото: пресс-служба МИД России

Лавров также подчеркнул, что Россия поддерживает позицию Венесуэлы. Он отметил, что «это их страна, это их углеводороды, это их экономика, которая подвергается сильнейшим незаконным санкциям. Они должны сами решать как продолжать работать, как продолжать развивать свое государство».

Летом прошлого года в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США якобы разрешил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol поставлять небольшие объемы нефти из Венесуэлы в Европу, несмотря на введенные против Каракаса санкции.



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Илина Хакимова