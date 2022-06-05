СМИ: США позволят двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в ЕС
Госдепартамент США разрешил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol поставлять небольшие объемы нефти из Венесуэлы в Европу, несмотря на введенные против Каракаса санкции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Доставку энергоносителя могут начать уже в июле. Речь идет о приостановленной около двух лет назад практике поставок нефти из Венесуэлы для безналичного погашения имеющейся задолженности.
Американская сторона надеется, что указанные транзакции позволят сократить зависимость стран Евросоюза от экспорта энергоносителя из России. Также в Вашингтоне считают, что это сократит экспорт из Венесуэлы в Китай и подтолкнет Каракас к переговорам с оппозицией, пишет ТАСС.
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких потерь российского бюджета в связи с нефтяными санкционными ограничениями Евросоюза не фиксируется.
В начале июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры предполагают отказ стран Евросоюза от импорта нефти из РФ в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю.
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