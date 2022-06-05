СМИ: США позволят двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в ЕС

Госдепартамент США разрешил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol поставлять небольшие объемы нефти из Венесуэлы в Европу, несмотря на введенные против Каракаса санкции. Об этом сообщает агентство Reuters.

Доставку энергоносителя могут начать уже в июле. Речь идет о приостановленной около двух лет назад практике поставок нефти из Венесуэлы для безналичного погашения имеющейся задолженности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Американская сторона надеется, что указанные транзакции позволят сократить зависимость стран Евросоюза от экспорта энергоносителя из России. Также в Вашингтоне считают, что это сократит экспорт из Венесуэлы в Китай и подтолкнет Каракас к переговорам с оппозицией, пишет ТАСС.

Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких потерь российского бюджета в связи с нефтяными санкционными ограничениями Евросоюза не фиксируется.

В начале июня Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Новые ограничительные меры предполагают отказ стран Евросоюза от импорта нефти из РФ в течение полугода, от импорта нефтепродуктов — на восемь месяцев. Также речь идет о поэтапном отказе от российской нефти, перевозимой по морю.



Татьяна Леухина