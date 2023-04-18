В России усилят контроль за обработкой детских лагерей от клещей

Контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров усилят, соответствующее распоряжение перед началом летнего сезона дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам получили 12 тысяч детских оздоровительных лагерей. Глава ведомства поручила ускорить эту работу.

В России зафиксировали более 6,5 тысячи обращений из-за укусов клещей. Наибольшее число обращений — в Свердловской области и Татарстане, а еще в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году обработку от клещей начали раньше обычного — из-за раннего прихода тепла. В Казани уже обработали береговую зону Верхнего, Среднего и Нижнего Кабана.



По состоянию на начало апреля в 25 районах Татарстана зарегистрированы 113 укусов клещей. Из них 15 — в Казани, 18 — в Челнах, 17 — в Нижнекамске. По другим территориям единичные случаи.

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Маргарита Головатенко