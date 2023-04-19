В Казани домашний эчпочмак на 40% дешевле готового

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

В Казани выгоднее приготовить эчпочмак дома, нежели купить готовый. Он получится на 40% дешевле, подсчитали в онлайн-сервисе доставки продуктов «СберМаркет».



На продукты для приготовления четырех эчпочмаков с картофелем и мясом в среднем уйдет 200 рублей. С учетом скидок эта сумма составит 164 рубля.

Таким образом, один домашний эчпочмак будет стоить 50 рублей, а если ингредиенты для его приготовления приобретены по скидке, то 41 рубль. В готовом виде эта выпечка в Казани обойдется в среднем в 66 рублей. В целом по России средний ценник составляет 117 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Эчпочмаки набирают популярность и за пределами Татарстана. Так, согласно данным аналитиков, с января по март на остальные регионы пришлось 62% от всех покупаемых в стране эчпочмаков. Для сравнения, за первый квартал 2022 года эта доля составляла 59%.



Эчпочмак, получивший в Татарстане альтернативное русское название — «треугольник», это пирожок с мясом и картофелем. На его приготовление нужно часа полтора-два. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Антон Гаврилов