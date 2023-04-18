Число пожаров в Татарстане выросло на 59,4%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 1 465 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 59,4%, рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по республике (главного государственного инспектора региона по пожарному надзору) Максим Трущин.

Больше трети пожаров — 36%, или 528 случаев — пришлось на горение сухой травы, камыша и мусора. Общая площадь, охваченная огнем, превысила 33 га.

Выросло и количество погибших на пожарах — на 7,5%. С начала года в них погибли 43 жителя Татарстана.

Различные травмы при пожарах с начала этого года получили 63 татарстанца. Это почти на треть — 28,5% — больше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, по данным на 12 апреля, в Татарстане было зарегистрировано 1 235 пожаров. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составлял 41,8%.

В Татарстане с 17 апреля по 10 мая 2023 года действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



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Татьяна Демина