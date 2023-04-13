Количество пожаров в Татарстане выросло на 41,8%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане с начала 2023 года и по состоянию на 12 апреля произошло 1 235 пожаров — на 41,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такую статистику озвучил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Максим Трущин.



На пожарах с начала года погибло 39 татарстанцев — смертность по этой причине осталась на уровне 2022 года. Различные травмы получили 60 человек — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Ежегодно апрель месяц становится буквально горячей порой для пожарной охраны, — сказал Максим Трущин, напомнив, что это связано с возгораниями сухой травы и мусора.

С начала весны в Татарстане произошло уже 393 пожара, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. В прошлом году первый подобный случай зафиксирован 12 апреля, а в этом году — 30 марта.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 17 апреля по 10 мая 2023 года действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать твердые бытовые отходы, сухую траву и мусор.



Накануне в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов (IV класс). Она ожидается с 13 по 20 апреля.



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Татьяна Демина