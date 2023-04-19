Инфекционист: «Дачникам, которые поедут на майские праздники, уже нужно быть осторожными»

Во время майских праздников при выезде на природу стоит быть осторожнее из-за клещей. Об этом сообщает Daily Moscow, ссылаясь на профессора, инфекциониста Николая Малышева.

— Дачникам, которые поедут на майские праздники, уже нужно быть осторожными, — отметил он.

По его словам, зафиксированы случаи нападения клещей на людей даже зимой. Это связано с тем, что членистоногие зимуют в условиях, в которых не спят.

Фото: pixabay.com

Малышев порекомендовал делать прививки особенно тем, кто живет или собирается посетить Алтай, Дальний Восток, Западную и Восточную Сибирь. За Уральским хребтом наблюдается высокая активность клещей.

В этом году обработку от клещей начали раньше обычного — из-за раннего прихода тепла. В Казани уже обработали береговую зону Верхнего, Среднего и Нижнего Кабана.

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Елизавета Пуншева