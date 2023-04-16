За сутки в Татарстане коронавирусом заболело 49 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 49 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 9 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 16 апреля в Татарстане зарегистрировано 204 734 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 202 050 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 43 татарстанца.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова